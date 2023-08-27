رئيس الوزراء الكندي: مجموعة السبع تدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر

كتبت: هناء أبو العز

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأحد، إن زعماء مجموعة السبع يدركون أن الحرب في أوكرانيا قد تكون طويلة لكنهم مستعدون لدعم البلاد مهما استغرق الأمر، مشددا على أنه لا يجب السماح لروسيا بالانتصار في الحرب.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو في مقابلة مع الصحفيين عندما سئل عن مدى تقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا: "كنا نعلم دائمًا أن هذه ستكون عملية طويلة". وأضاف: "بالتأكيد من المحادثات التي أجريناها في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون لحرب ستستغرق الوقت الذي تحتاج إليه، لأننا لا نستطيع ولا يجب أن نسمح لروسيا بالانتصار".

وأدلى ترودو بهذه التعليقات خلال مقابلة حول القطب الشمالي في كندا على هامش الجمعية السابعة لمرفق البيئة العالمية في فانكوفر.

وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة الاهتمام الجيوستراتيجي بالقطب الشمالي العالمي، وبمجرد انضمام السويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، ستكون روسيا الدولة الوحيدة في القطب الشمالي التي ليست عضوا.

وشدد الأمين العام ينس ستولتنبرج على ضرورة مساهمة الحلفاء بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الدفاع، لكن كندا لا تحقق هذا الهدف، لكنها قالت أيضًا إن بعض مساهماتها الأمنية، على سبيل المثال من قبل خفر السواحل، لا يتم احتسابها في الحساب.

وفي الوقت نفسه، تعهدت حكومة ترودو بمبلغ 40 مليار دولار كندي (29 مليار دولار) على مدى 20 عامًا لتحديث نظام الدفاع الجوي القاري نوراد، والتزمت باستبدال طائرات "سي-اف 18" القديمة بطائرات مقاتلة من طراز "أف-35"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن أمن القطب الشمالي.

وقال ترودو: "سواء كان الأمر يتعلق ببناء المزيد من كاسحات الجليد القطبية، أو سفن الدوريات البحرية في القطب الشمالي التي انتهينا منها للتو - فهذه هي الأشياء التي نواصل الاستثمار فيها لأن الأمن في القطب الشمالي يمثل تحديًا حقيقيًا".