رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تلوم بوريس جونسون على تحطيم الثقة فى "المحافظين"

كتبت رباب فتحى

اتهمت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، تيريزا ماي خليفها فى داونينج ستريت بوريس جونسون، رئيس الوزراء الأسبق بـ "تحطيم" الثقة في النواب بسبب فضيحة تنظيم حفلات فى مقار حكومية وقت وباء كورونا ومنح حلفائه وزملائه درجة النبلاء.

وانتقدت جونسون لدوره فى فضيحة حفلات الإغلاق والتي شهدت تغريم جونسون وإجباره في النهاية على الاستقالة من قبل حزبه في الصيف الماضي.

وكتبت ماي في مقتطف من كتابها الجديد الذي نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "إن فكرة وجود قاعدة واحدة للجمهور وأخرى لأعضاء البرلمان تثير السخرية العامة وتؤدي بشكل متزايد إلى تهمة النفاق".

وأضافت: "بعبارة أخرى، لماذا يجب أن نفعل ما تقوله عندما لا تفعله بنفسك؟ وقبل كل شيء، فإنه يحطم أي شعور بأن النواب هم قادة في المجتمع."

ولم تذكر ماي جونسون في مقابلتها مع صحيفة "صنداي تايمز"، لكنها أشارت إلى أن خليفها منح الكثير من الألقاب في تكريم استقالته المثيرة للجدل.

وردا على سؤال حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي، التي صوتت لصالح البقاء في استفتاء عام 2016، إنها كافحت لإقناع أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدوافعها - قائلة إنهم "وجدوا أنه من الصعب الاعتقاد بأن البقاء سيحقق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل".

وكشفت رئيسة وزراء حزب المحافظين السابقة أيضًا عن الجهة التي تلقى باللوم عليها في إخفاقات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – منتقدة أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأنصار البقاء المتشددين وانتقدت رئيس البرلمان السابق جون بيركو لحرمانها من التصويت الحاسم.