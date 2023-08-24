مديرية الزراعة بسوهاج تتجه للزراعات التعاقدية وورش توعوية للمزارعين.. صور

أكد الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بأنه فى ظل ما تولية الدولة والقيادة السياسية من اهتمام بقطاع الزراعة والتى تمثل عصب التنمية والركيزة الأساسية للاقتصاد وبهدف تأمين مخزون من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية بدأت وزارة الزراعة فى تطبيق خطة تأمين للحاصلات الاستراتيجية بهدف ضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وذلك من خلال التوسع فى التعاقدات مع المزارعين لزراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية وتوريدها إلى الجهات المختلفة المتعاقدة مع الوزارة وبأسعار عادلة تحقق هامش ربح جيد للمزارعين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه يتم التعاقد على شراء المحصول من المزارع قبل بداية موسم الزراعة مما يؤمن للمزارع قناة تسويقية مضمونة لتسويق إنتاجه وبسعر عادل لعدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة الصفراء وفول الصويا والأعلاف والسمسم والمحاصيل الزيتية وذلك لرعاية السيد القصير وزير الزراعة وتوجيهات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وأوضح عبداللطيف، أن مديرية الزراعة بسوهاج بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتورة هدى رجب بعقد العديد من الندوات الإرشادية وورش العمل التوعوية للزراع لتوعية المزارعين بأهمية الزراعات التعاقدية وما يترتب عليها من مصلحة مشتركة للمزارع والدولة وبما يضمن التصدى لاستغلال وجشع التجار المتعاملين فى الحاصلات الزراعية إلى جانب تأمين الكميات اللازمة من المحاصيل لتحقيق الامن الغذائى للبلاد.. هذا وقد بلغت مساحة الذرة الشامية بالمحافظة 167975 فدانا والذرة الرفيعة 91221 فدانا والسمسم 717 فدانا والفول السودانى 527 فدانا وبلغت مساحة فول الصويا 882 فدانا وعباد الشمس 300 فدان.