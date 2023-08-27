خلال ساعات.. الجنايات تصدر حكمها في إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث جامعة حلوان

كتب إيهاب المهندس

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اليوم بحكمها في إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث جامعة حلوان، ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليه العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وآخرين في القضية رقم 7047 لسنة 2014، جنايات حلوان والمقيده برقم 1169 لسنه 2014 جنايات كلي جنوب القاهرة حيث إنه أحتشد مع أشخاص آخرين يحملون أدوات تعدي عبارة عن مفرقعات واسلحه ناريه واسلحه بيضاء ومرددين هتافات مسيئة لمؤسسات الدوله لفرض سطوتهم وكان من شأن ذلك القاء الرعب في أنفس العامه وتكدير أمنهم وسكينتهم والمساس بحريتهم الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه للمتهمين تهم التعدي على موظفين عموميين من أفراد الأمن الإداري بجامعة حلوان بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وذلك بأن قاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق شماريخ عليهم، واتلفوا وآخرين مجهولون عمدا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة لجامعة حلوان وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي وترتب على ذلك أيضًا تعطيل العمل بالجامعة.