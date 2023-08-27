قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشى المزارعين بقرى استصلاح الأراضي في وادى النطرون

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي أن معهد التناسليات الحيوانية، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالبحيرة وإدارة وادي النطرون البيطرية ومراقبة الانطلاق للتنمية والتعاون نظم الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية الإرشادية بالمجان ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى استصلاح الأراضى بوادي النطرون حيث قامت القافلة بفحص وعلاج مواشي صغار المربين مجانا.

يأتى ذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالقوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين .

ونفذت وزارة الزراعة الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

وتعمل الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية

وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.