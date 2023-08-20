مصادرة 760 علبة سجائر و4512 عبوة عصير مجهولة المصدر بحملات رقابية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 4512 عبوة مواد غذائية و760 علبه سجائر جميعم سلع مجهوله المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله اسماعيل مدير الادارة واحمد مرسي المفتش بالادارة بحملة تموينيةعلى المحلات التجارية للوقوف على مدي التزام اصحابها بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتجارتهم وقد اسفرت الحمله عن ضبط السلع الغذائية الاتى بيانها: ضبط عدد 112عبوة بسكويت وعصائر وألبان منتهية الصلاحية منذ عدة اشهر.

كما تم ضبط عدد 4400 عبوة مانجو خاصة بالاطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و عدد 76 قاروصة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر من حيث ( الفواتيرأوذكر البيانات أوبلد المنشأ) بإجمالى عدد 760 علبة سجائر.وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.