حملات نظافة ورفع كفاءة الطرق وزراعة الأشجار فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات القروية، بمتابعة أعمال وحملات النظافة، وأعمال التطوير، وزراعة الأشجار، ورفع كفاءة الطرق، وأعمال الرصف، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات النظافة والتجميل ومتابعة زراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، وحملات نظافة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات، ومسح وتمهيد الشوارع.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال استمرار رفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة، ورفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج. وأكد اللواء خالد محمد كشك، أنه بالتنسيق مع هندسة كهرباء قلين، تم تغيير كابل جهد. متوسط من قطر 70 ملى إلى 150 ملى لمسافة 220 م، بقرية كفر المرازقة حتى محول أرض الشباب، لتحسين الخدمات للمواطنين.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال النظافة، وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع، وميادين المدينة، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا، المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجى، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكورنيش مدينة بلطيم، ورى الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق، ورفع المتولد، اليومى من المخلفات والقمامة، ونقل الحاويات، إلى المقلب الوسيط، ومنها إلى المقلب الرئيس، والتخلص منها بشكل صحى أمن، وجاء ذلك تحت إشراف، د، ياسرسرور، نائب رئيس المدينة، للنظافة والتجميل، والجهاز المعاون له، وهذا طبقا للإمكانيات المتاحة.