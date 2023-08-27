اليوم السابع
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حقك مش هيروح.. إزاي تبلغ عن سرقة سيارتك وترجعها بالتليفون

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:00 ص
حقك مش هيروح.. إزاي تبلغ عن سرقة سيارتك وترجعها بالتليفون محكمة- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي

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يسأل في بعض الأحيان، أصحاب السيارات وقائدها عن كيفية استرجاع السيارة في حالة سرقتها، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية لمواجهته والحد منه، ويقدم "اليوم السابع" عددًا من المعلومات القانونية التي يسأل عنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، واليوم يقدم شرحًا عن سرقة السيارات، والتي تحدث بأساليب مختلفة، منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو من خلال السطو المسلح على قائدها.
 
للإبلاغ عن سرقة سيارات المواطنين بوزارة الداخلية، على الرقم "4268822".
 
وفور الاتصال بالرقم يرد عليك أحد مسئولى الخدمة، والذى يقوم بتحرير المحضر، والاستفسار عن بيانات السيارة، وبيانات صاحبها، وتفاصيل عملية السرقة.
 
بعدها يتم التواصل مع صاحب البلاغ، وإعلامه بسير التحقيقات ونتيجتها، حتى الوصول إلى الجُناة وإعادة السيارة المسروقة.
 
 

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