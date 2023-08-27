اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس لصوص الهواتف المحمولة فى الموسكى 4 أيام

الأحد، 27 أغسطس 2023 07:36 م
حبس لصوص الهواتف المحمولة فى الموسكى 4 أيام كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة بمنطقة الموسكى.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (شخصين) لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى من المحل المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة