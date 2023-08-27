اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة رفع الإشغالات فى طنطا والمحلة

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:44 م
جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة رفع الإشغالات فى طنطا والمحلة محافظ الغربية خلال الجولة
الغربية محمد طارق

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مفاجئة لتفقد الالتزام بأعمال رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بأحياء أول وثان طنطا وأول وثان المحلة ومركز طنطا، تفقد خلالها التزام الأحياء بإزالة كافة الإشغالات المتعدية الطرق والتي تعوق حركة السير، إلى جانب متابعة التزام المحال والمؤسسات بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
وخلال الجولة تم توجيه إدارة مرور الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات والمركبات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور.
 
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

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