اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تضامن الغربية: لدينا 5 دور رعاية للمغتربين لحمايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:00 ص
تضامن الغربية: لدينا 5 دور رعاية للمغتربين لحمايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال وزارة التضامن الاجتماعى
الغربية محمد طارق

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أكد أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى فى محافظة الغربية، أن المديرية تشرف على العديد من الدور الخاصة بالمغتربين والمغتربات من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء الدارسين أو العاملين، وذلك لوقايتهم من التعرض المتاعب والاستغلال.
 
وأضاف أنه يوجد 5 دار تهدف إلى توفير جو أسرى شامل لأوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والثقافية وفق لائحة الدار الداخلية، كما تهدف إلى توفير الإقامة المؤقتة لغير المقيمين فى المواسم والعطلات والمناسبات العلمية والعملية والرياضية والاجتماعية والوطنية لبعض الحالات بشرط أن يكون ذلك لمدة محددة، ويراعى فى جميع الأحوال عدم الجمع بين الجنسيين.
 
 
وأشار إلى أنه يوجد عدة شروط أهمها أن يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التى يدرس أو بعمل بها، أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة، إلا يكون مصابا بأحد الأمراض العقلية أو المعدية.

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