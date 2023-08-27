جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ و قانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية تم الإشتباه فى راكب مصرى الجنسية، بتفتيش حقائبه تبين وجود ٥٨٠ قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان مخبأة داخل حقائبه فى أماكن يصعب الوصول إليها .

قام بالضبط عمرو السيد أحمد مدير حركة تفتيش الركاب وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة وحسن أبو كريشه مدير أدارة الفحص بالأشعة ورشا لطفى بالأمن الجمركى وأحمد على مصطفى مأمور تفتيش الركاب وأحمد جمال مصطفى مأمور الفحص .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه .

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ وحرره معتز أبو الفتوح بالشئون القانونية بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وجمال عزت النمر مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى الجنوبيه بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .