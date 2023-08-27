جامعة عين شمس تنظم احتفالية فنية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بالتعاون مع جميعة المحاربين القدماء وضحايا الحرب إحتفالية فنية لعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن وذلك بمقر الجمعية " فرع الوفاء والأمل بمدينة نصر ".

تضمنت الاحتفالية تقديم طلبة الكلية عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية الوطنية والمقتطفات الإبداعية التى تمثل التراث الثقافى والوطنى التى نالت إعجاب الحاضرين.

بدأ الاحتفال بكلمة اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أكد فيها أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى دعم كل من بذل الغالى والنفيس من أبنائها لحماية الوطن وصون مقدساته، مرحبًا بالمشاركين فى الاحتفالية، مشيرًا إلى أهمية تلك الفاعليات فى تقديم الدعم المعنوى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم.

كما ألقى الدكتور أسامة السيد الحجرى عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس كلمة وجه خلالها الشكر لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية لما تحملوه من أجل الحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن ودعم مقاومات البناء والتنمية فى كافة ربوع الوطن.

حضر الاحتفالية عددا من قادة القوات المسلحة ومسئولى جامعة عين شمس.