فتح معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى لإجراء تحويلات المرحلتين

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، عن فتح معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، لإجراء التحويلات "تقليل الاغتراب" المناظر وغير المناظر من خلال موقع التنسيق الالكتروني لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقال الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يبدأ إجراء تقليل الاغتراب خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

وكانت قد أعلنت جامعة جنوب الوادي في وقت لاحق عن فتح معامل التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هذا الأولي للمرحلة الأولي وكذلك المرحلة الثانية ب 4 معامل تنسيق.