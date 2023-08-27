جامعة أسوان تشارك في المشروع القومي لمحو الأمية.. اعرف التفاصيل

تشارك جامعة أسوان، فى اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومى لمحو الأمية، يأتى ذلك على هامش مشاركة جامعة أسوان فى اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومى لمحو الأمية الجلسة 31 بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك برئاسة الدكتور هلال الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسبق.

حضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومى لمحو الأمية الجلسة 31 بالمجلس الأعلى للجامعات 5 نواب لرؤساء الجامعات، وهم الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وباقى أعضاء اللجنة.

من جهته قال الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، إنه تم مناقشة العديد الموضوعات المتعلقة بالمشروع القومى لمحو الأمية، ومنها إقامة عدد من الندوات التوعوية بكليات التربية بمختلف الجامعات المصرية وجامعة الأزهر الشريف بمختلف فروعها بمحافظات الجمهورية.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان مُمثلة فى معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، وجامعة أسيوط مُمثلة فى كلية التجارة، وذلك فى مجال الدراسات العليا والبحوث، وينص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد والإشراف على الرسائل العلمية المختلفة، وتوفير كافة سُبل الدعم لتسهيل عمل كلا الجانبين، فضلًا عن تنظيم ورش العمل وزيارات مُتبادلة لنقل الخبرات العلمية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، بأنه وقع بروتوكول التعاون كلا من الجانبين الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

كما أوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على المعهد، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تنظيم العمل بالمعهد وزياده الامكانيات البشرية عن طريق الاستعانة بالاساتذة فى جامعه أسيوط، ويأتى ذلك تعظيما للتكامل طبقا للإستراتيجية الجديده للتعليم العالى والبحث العلمى.