جامعة أسوان تجرى جراحات دقيقة ضمن قافلة طبية بدولة تنزانيا للعام الرابع

وضمت قافلة جامعة أسوان الطبية المجانية إلى دولة تنزانيا، عددًا من الجِراحات الدقيقة للتشوهات المختلفة فى تخصص المسالك البولية، وخاصةً التشوهات الخلقية عند الأطفال بدولة تنزانيا، بمشاركة الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب، وأستاذ جراحات المسالك والمناظير، والفريق الطبى المعاون من المتطوعين من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن المشاركة لكلية طب جامعة أسوان فى القافلة الطبية الرابعة إلى دولة تنزانيا، تأتى بناءًا على الدعوة الموجهة من دولة تنزانيا المتحدة، الممثلة فى وزارة الصحة التنزانية فى مدينة زنجبار.

وأضاف الدكتور الدهشورى، أنه تم تنظيم مخيم جراحى لرابع مرة على التوالى بجزيرة بمبا بدولة تنزانيا، وذلك لتوقيع الكشف الطبى وإجراء عدد 80 عملية جراحية فى تشوهات المسالك المختلفة خلال عدد 6 أيام بتزانيا والقيام بالجراحات اللازمة مع توفير الأدوية مجانًا للمرضى بتنزانيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن ذلك يأتى فى إطار دور جامعة أسوان الإقليمى والدولى تجاه المجتمع الخارجى بالقارة الإفريقية، وفى هذا السياق سبق لجامعة أسوان إرسال قوافل طبية إلى عددٍ من دول إفريقيا، من خلال كلية الطب جامعة أسوان التى نظّمت قافلة طبية لدولة جيبوتى، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس خلال عام 2019، وقافلة أخرى إلى دولة تنزانيا خلال يوليو 2021، وقافلة ثالثة لدولة تنزانيا وذلك خلال مارس 2023.



قافلة طبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا (1)



قافلة طبية لجامعة أسوان بدولة تنزانيا (2)