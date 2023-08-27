تنمية مستدامة.. أهم المعلومات عن مشروعى الألواح الخشبية وإنتاج الإيثانول الحيوى

كتبت - مروة الغول

تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئي وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة يجرى تنفيذ مشروعى إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وإنتاج الإيثانول الحيوي وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى ..

1- حيث يتم تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بمحافظة البحيرة واستكمال أعمال التوريدات والإنشاءات وتركيب معدات خط الإنتاج.

2-ويهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الأخشاب متوسطة الكثافة كمنتج محلى عالى الجودة .

3-يستخدم في صناعات الأثاث ومواد البناء والديكور، وذلك باستخدام تكنولوجيا ألمانية لشركة SiempleKamp .

4-يعد المشروع أول مصنع من نوعه في مصر لإنتاج MDF من قش الأرز وثانى مصنع عالمياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 284 مليون يورو.

أما فيما يتعلق بمشروع إنتاج الإيثانول الحيوي فيتضمن الأتى..

1-استكمالاً لمتابعة مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف طن سنويا باستخدام كمية ٤٢٠ ألف طن سنويا من المولاس المنتج بشركات السكر، وقعت الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التي تتولى تنفيذ المشروع عقد أعمال التصميمات الهندسية PEDP والرخصة مع شركة INTERIS الفرنسية ويجرى حاليا إعداد التصميمات واستكمال تدبير التمويل للمشروع.

2-جدير بالذكر أن منتج الإيثانول الحيوى يستخدم في صناعات عدة مثل الأحبار والدهانات والمطهرات الطبية، أو كمادة خام في إنتاج المواد الكيماوية، إضافة إلى إنتاج منتجات ثانوية مثل ثانى أكسيد الكربون المستخدم في صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف) الذى يستخدم كمركزات أعلاف.