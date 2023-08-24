86 ألف كيلو متر بنهاية 2022.. مشروعات توسعات الشبكة القومية للغاز والخطوط الجديدة

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول التوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والخطوط الجديدة ،حيث قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بالتوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية والفرعية حوالي 86 ألف كيلو متر بنهاية 2022 وذلك من خلال تنفيذ عدد من الخطوط الجديدة من أهمها مشروع خط التينة غرب ميت نما / الشرقاوية بطول 168 كم وقطر 42 المرحلة الأولى بطول 80كم ).

أما فيما يتعلق بمشروعات توصيل الغاز للمنازل والمنشآت فى إطار التكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فقد تم خلال عام2022 الأتى ..

1- توصيل الغاز إلى أكثر من مليون وحدة سكنية .

2- كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 131 عميلاً صناعياً تتضمن منها 15 مصنع طوب .

3- تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1920 مستهلكاً تجارياً منها 389مخبزا .

وفيما يتعلق بالتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية والبرنامج الطموح الذي تنفذه وزارة البترول لإحلال الغاز الطبيعى كبديل لوقود السيارات فقد تم الأتى ..

1- تحويل 80 ألف سيارة، ليصل عدد السيارات المحولة منذ بدءالنشاط لحوالي 486 ألف سيارة بنهاية عام 2022.

2- إنشاء 124محطة تموين سيارات في إطار خطة الانتشار السريع وإنشاء 17مركزاً لتحويل السيارات للعمل بالغاز. مما يساهم في توفير وتقليل حجم الدعم الموجه للوقود السائل والحفاظ على البيئة.