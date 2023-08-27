تفاصيل تطوير مستشفى بلبيس بالشرقية وأحدث خدماته بعد التحديث.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

شهد مستشفى بلبيس المركزى ، عمليات تطوير ورفع كفاءة وتشغيل مبنى الطوارئ وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بكل المستشفيات.

ويحظى مستشفى بلبيس بأهمية كبيرة، حيث يخدم ما يقرب من مليون مواطن، و يترد على الاستقبال والطوارئ حوالي 230 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية ما يقرب من الفحالة يوميًا، كما يبلغ متوسط إجراء العمليات يوميًا من 15 إلى 20 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية، لذلك وضعتها مديرية الصحة، ضمن أولي أولوياتها لرفع الكفاءة و التطوير.

وتم تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءتها وتجهيزها بالأجهزة الطبية وزيادة أعداد الأسرة، والرعايات المركزة والحضانات، فأصبحت تعمل بطاقة استيعابية 228 سريرًا بالأقسام الداخلية، و37 سرير رعاية مركزة، و19 جهاز تنفس صناعي، و24 حضانة، و13غرفة عمليات؛ وتم دعم المستشفى بوحدة الأشعة المقطعية، بتكلفة تقديرية أكثر من 4.5 مليون جنيه.

وتم تطوير أقسام الحروق والعلاج الطبيعي، الصيدلية الإكلينيكية، بالإضافة إلى مبنى الأطفال وإضافة 16 سريرا، ليصبح الإجمالي 32 سريرا، ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ، بحوالي 6 ملايين جنيه، في مجال الرعايات المركزة، تم زيادة أعداد اسرة "عناية الحروق، القلب، السكتة الدماغية"، لتصبح 37 سريرا، وكذلك إنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية.

ودُعم المستشفى بوحدة العناية المركزة الجديدة للأمراض الباطنية، والتي تعمل بطاقة استيعابية 31 سريرًا، ومزودة ب 8 أجهزة تنفس صناعي، و جناح الكلي الصناعي الجديد، والذي يعد إضافة لقسم الكلي بقوة 17 ماكينة، ليصل إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى إلى 36 ماكينة، إضافة إلى تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة، تشمل منظار معدة وقولوني ومراري، بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، دعم من وزارة الصحة والسكان، وإجراء أول عملية ربط دوالي المريء، لمريض كبد يعاني من قيء دموي بالمستشفى، وتوفير خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر، بتكلفة مليون جنيه.