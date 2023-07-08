إقبال من السيدات على وحدة "الماموجرام" المتنقلة ببلبيس في يومها الأول.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

شهدت الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي "ماموجرام"، والمتمركزة داخل مستشفى بلبيس المركزي، إقبالا من قبل السيدات اللاتي توافدنا لإجراء الفحوصات الطبية، ذلك في أول أيام عملها، ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

وتفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة ماموجرام، في حضور كل من النائب عبدالله الرماح، والنائب حموده محمد، والنائب سامي نصر الله، أعضاء مجلس النواب، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وسط توافد ضخم من السيدات على الوحدة المتنقلة، لتلقي الخدمة الصحية من خلالها، وذلك لإجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبة إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة بلبيس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية مديرة الإدارة الصحية ومدير مستشفى بلبيس، أثناء تفقده فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة، بزيادة عدد الفرق الطبية وفتح أكثر من منفذ وعيادة ثابتة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في ظل الإقبال الكثيف على الوحدة المتنقلة، مع التأكيد على توفير استراحات لائقة لمتلقي الخدمة بكل عيادة، وتنظيم حركة دخول وخروج السيدات للعيادات الثابتة وللوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، مع حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة، وتم ذلك على الفور أثناء الزيارة، كما قام بمتابعة تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، من خلال فرق المبادرة الرئاسية والتواصل المجتمعي، مكلفاً مديرة الإدارة الصحية ببلبيس ومدير المستشفى، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدة المتنقلة، للاستفادة القصوى من الماموجرام وإفادة أكبر عدد من السيدات، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع استمرار تكثيف الدعاية بنطاق مركز ومدينة بلبيس، بمشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات على المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى توعيتهن بأهمية إجراء الفحص والمتابعة الدورية، وطرق الفحص الذاتي، مشيراً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف إجراء الكشف والفحص الطبي على جميع السيدات في الفئة العمرية المستهدفة بداية من عمر 18 عاما فأكثر.