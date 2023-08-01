تضامن الغربية: 25 دارا للرعاية المتكاملة للأطفال المحرومين من الحياة الأسرية

الغربية محمد طارق

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، أن المحافظة بها 25 دارا لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتي تنقسم إلى مؤسسات إيوائية ومؤسسات خاصة.



وأضاف أن المؤسسات الايوائية تقدم خدماتها للأطفال الأيتام وأبناء الأسر المتصدعة والضالين من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، أما المؤسسات الخاصة تقدم خدماتها للأطفال مجهولي النسب من سن عامين وحتى 18 سنة للفتيان وسن الزواج للفتيات.



وأوضح أنه يوجد شروط للقبول بمؤسسات رعاية الأطفال، وهي إلا يقل السن عن 6 سنوات ولا يزيد عن 18 سنة، على أن يجوز استمرار بقاء الابن في المؤسسة بعد بلوغه سن 18 سنة في حالة ما إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي، وذلك إلى أن يتم تخرجه وتستقر الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة واجتياز مراحل التعليم بنجاح، وأن يكون الطفل سويا ولا يكون قد صدر ضده حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث، وألا يكون مصابا بأحد الأمراض العقلية أو العصبية أو المعدية وتقدم الخدمة داخل هذه المؤسسات بنوعيها بالمجان.