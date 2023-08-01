اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:44 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الغربية: 25 دارا للرعاية المتكاملة للأطفال المحرومين من الحياة الأسرية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 07:00 ص
تضامن الغربية: 25 دارا للرعاية المتكاملة للأطفال المحرومين من الحياة الأسرية أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، أن المحافظة بها 25 دارا لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتي تنقسم إلى مؤسسات إيوائية ومؤسسات خاصة.

وأضاف أن المؤسسات الايوائية تقدم خدماتها للأطفال الأيتام وأبناء الأسر المتصدعة والضالين من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، أما المؤسسات الخاصة تقدم خدماتها للأطفال مجهولي النسب من سن عامين وحتى 18 سنة للفتيان وسن الزواج للفتيات.

وأوضح أنه يوجد شروط للقبول بمؤسسات رعاية الأطفال، وهي إلا يقل السن عن 6 سنوات ولا يزيد عن 18 سنة، على أن يجوز استمرار بقاء الابن في المؤسسة بعد بلوغه سن 18 سنة في حالة ما إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي، وذلك إلى أن يتم تخرجه وتستقر الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة واجتياز مراحل التعليم بنجاح، وأن يكون الطفل سويا ولا يكون قد صدر ضده حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الأحداث، وألا يكون مصابا بأحد الأمراض العقلية أو العصبية أو المعدية وتقدم الخدمة داخل هذه المؤسسات بنوعيها بالمجان.


تضامن الغربية

الغربية

اخبار الغربية

دور الرعاية

وكيل تضامن الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة