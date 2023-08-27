تسليم مستشفى الجراحات التخصصية لجامعة سوهاج 25 يناير المقبل.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، اليوم مشروع مبنى مستشفى الجراحات التخصصية "جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب" داخل المستشفى الجامعى، للتعرف على الموقف التنفيذي المتعلق به تمهيداً لاستلامه في 25 يناير القادم وذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو المضي قدما في بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

جاء الجولة التفقدية بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيدي للمستشفيات الجامعية، وعدد من مسئولي تنفيذ المشروع.

ومن جانبه قال الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمضى الدولة المصرية قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لذا خصصت الدولة نسبة من الإنفاق الحكومي على إنشاء وتطوير المستشفيات، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تمً متابعة التجهيزات النهائية لمبني المستشفي، لتقديم خدماتها العلاجية المجانية لمواطني المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحاً انه تم تصميم المبني علي مساحة 1400م2 ويتكون من 7 طوابق وبدروم ودور أرضي، بطاقة استيعابية 153 سريرًا، وتضم 8 غرف عمليات، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة ، 16 غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى 4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، و64 غرف إقامة مرضى.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، وذلك بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية على أيدي طاقم طبي متكامل وذو كفاءة عالية.

وأشار الدكتور حمدي سعد إلى أنه جاري التوسع في إنشاءات المستشفيات الجامعية، نظراً لتزايد أعداد المرضي المترددين سواء من أهالي سوهاج أو من محافظات جنوب الصعيد، مؤكدا أن مصر اختارت طريق للإصلاح الصحي الشامل وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي حازت على العديد من الإشادات لنجاح تطبيقها في المرحلة الأولى.