تجمع الآلاف فى واشنطن لإحياء الذكرى الـ60 لخطاب لوثر كينج الشهير "لدى حلم"

كتبت ريم عبد الحميد

تجمع الآلاف من الأمريكيين فى المركز التجارى الوطنى فى واشنطن لإحياء الذكرى الـ60 لميسرة مارتن لوثر كينج التاريخية فى واشنطن، والتي ألقى خلالها خطابه الشهير "لدى حلم"، وقالوا إن الولايات المتحدة التي لا تزال يمزقها عدم المساواة العرقية، لم تحقق حلمه بعد.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الفعالية تم تنظيمها من قبل معهد درام ميجور التابع لكينج، وشبكة العمل الدولى للقس ال شاربتون. وشارك مجموعة من قادة الحقوق المدنية السود ومجموعة من الحاضرين متعددى الأعراق والأديان فى نفس المكان الذى شهد تجمع ربع مليون شخص فى 28 أغسطس 1963 فى المظاهرات التي لا تزال تعد واحدة من أكبر واهم مظاهرات العدالة والمساواة العرقية فى التاريخ الأمريكي.

وخلال الفعالية، تعهد القس ال شاربتون بمزيد من المظاهرات لمواجهة المظالم الجديدة والقديمة. وقال شاربتون فى كلمته: قبل 60 عاما تحدث مارتن لوثر كينج عت حلم. وبعد 60 عاما، فإننا الحالمون، والمشكلة إننا نواجه المتآمرون، الحالمون يقاتلون من أجل حقوق التصويت، والمتآمرون يغيرون قواعد التصويت فى الولايات. الحالمون يدافعون فى حق المرأة فى الاختيار، فى الإشارة إلى الإجهاض، بينما المتآمرون يناقشون ما إذا كانوا سيوقفون الحق عند ستة أسابيع أم 15 أسبوع.

وكان العديد من قادة الجماعات المشاركة فى المسيرة قد التقوا مع وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند ومساعد المدعى العام كريستين كلارك لمناقشة سلسلة من القضايا من بينها حقوق التصويت والشركة والخطوط الحمراء.

ومن المقرر أن يحيى الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ذكرى المسيرة يوم الاثنين من خلال لقاء مع عدد من منظمى تجمع 1963. وتم دعوة كافة أبناء كينج للقاء بايدن، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.