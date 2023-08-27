بدء تسليم المرحلة الثالثة من "كارت ميزة" لأصحاب المعاشات ببورسعيد غدا

أعلنت محافظة بورسعيد، عن البدء فى تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقى بدل المنطقة الحرة " كارت ميزا "، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد، بدءاً من السابعة صباح، وذلك بداية من الإثنين الموافق 28 أغسطس وحتى الإثنين الموافق 4 سبتمبر.

ومن المقرر توزيع بطاقات المرحلة الثالثة من كارت فيزا على أصحاب المعاشات (شركة الرباط، شركة المكس للملاحات، شرق الدلتا، التعليم العالى ( هندسة، وحدة حسابية، خدمة اجتماعية، معهد سياحة وفنادق، الشركة القابضة لمياه الشرب، مديرية الأمن، الحبال، السلامة البحرية، تجارة والجملة، الغرفة التجارية، السكة الحديد، الشهر العقارى، تأمينات (قطاع عام وخاص)، المدارس الخاصة، والإرسال التلفزيونى.

كما سيتم توزيع البطاقات للمستحقين من أصحاب معاشات شركات القطاع العام (مصر للبترول، التعاون للبترول، التوريدات، الغزل والنسيج، بيوت الازياء، التدريب المهنى، المقاولون العرب، التشيد والبناء، ملحق الديوان العام، وأحياء (الشرق، والضواحى، والعرب ) مدينة بورفؤاد، الشباب والرياضة، الاجتماعية، بورسيعدية، انشاءات بحرية، التوريد، والأوقاف.