اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 05:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

انقطاع الكهرباء عن 30 ألف مواطن فى التشيك إثر عاصفة رعدية

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:14 م
انقطاع الكهرباء عن 30 ألف مواطن فى التشيك إثر عاصفة رعدية عاصفة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 30 ألف شخص في التشيك جراء عاصفة رعدية ضربت مختلف أنحاء البلاد ليلًا.
 
وذكر راديو "براج الدولي"، اليوم الأحد، أن العاصفة تسببت في سقوط الأشجار واقتلاع أسقف المنازل وغمر المناطق المنخفضة بالماء، مشيرا إلى أن مناطق (فيسوتشينا، بوهيميا الجنوبية، مورافيا، أولوموك)، كانت المناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة.
 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنقطع فيها الكهرباء بالتشيك، حيث سببت الرياح العاتية التي ضربت التشيك  فبراير الماضى، في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المواطنين.
 
 
 
 

التشيك

انقطاع الكهرباءـ عاصفة رعدية

رياح شديدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة