انقطاع الكهرباء عن 30 ألف مواطن فى التشيك إثر عاصفة رعدية

كتبت: هناء أبو العز

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 30 ألف شخص في التشيك جراء عاصفة رعدية ضربت مختلف أنحاء البلاد ليلًا.

وذكر راديو "براج الدولي"، اليوم الأحد، أن العاصفة تسببت في سقوط الأشجار واقتلاع أسقف المنازل وغمر المناطق المنخفضة بالماء، مشيرا إلى أن مناطق (فيسوتشينا، بوهيميا الجنوبية، مورافيا، أولوموك)، كانت المناطق الأكثر تأثرا بالعاصفة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنقطع فيها الكهرباء بالتشيك، حيث سببت الرياح العاتية التي ضربت التشيك فبراير الماضى، في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المواطنين.