انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان شاب ببحر شبين الكوم المار بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان شاب ببحر شبين الكوم المار بقرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.