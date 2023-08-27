اليوم السابع
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القمص عبدالمسيح بسيط: الكنيسة تستفيد من السوشيال ميديا فى الرد على الملحدين

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:29 م
القمص عبدالمسيح بسيط: الكنيسة تستفيد من السوشيال ميديا فى الرد على الملحدين القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد
كتب: محمد الأحمدى

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دائما ما يواجه الخطاب الدينى في الكنيسة العديد من القضايا والمشكلات التى يتم طرحها مجتمعيا من قبل الشباب والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى العديد من النقاشات حول الطقوس الكنسية والاختلافات فيها مع الكنائس.
 
ويقول القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، إن الكنيسة بشكل عام تحاول أن تستفيد من السوشيال ميديا عن طريق برنامج الزووم وموقع اليوتيوب والتسجيلات، وتحاول الكنيسة أن تستفيد بها وأن تصل للشباب ولكل المواطنين فى كل مكان.
 
وتابع خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتعامل مع السوشيال ميديا فى العظات لشرح العقيدة والرد على النظريات الحديثة والأمور الجدلية مثل نظرية داروين، والرد على الملحدين عبر طرق الحوار مع الشباب بالمجموعات المختلفة.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القس رفعت فكرى



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