السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ووضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لتجنب اندلاع الحرائق بالشقق السكنية خلال فصل الشتاء، وقد ينتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها: