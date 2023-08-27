السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
ويلجأ معظم المواطنين لتخفيض درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيفات لفترات طويلة، مما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل العقارات السكنية، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
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