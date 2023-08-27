السعودية تطلق الإنذار الأحمر مجددا في مكة.. وتحذر من أمطار غزيرة وسيول

أطلق المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، الإنذار مجددًا بشأن مختلف المناطق في المملكة، للتحذير من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.

وأوضح المركز الوطني للرصاد في نشرته الجوية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (المعروف حاليا باسم x)، أن بداية الإنذار من يوم الأحد الموافق 27- 8 - 2023، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وجاء في التفاصيل التي ذكرها المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أنه أطلق الإنذار الأصفر في منطقة مكة المكرمة، ويتوقع أن تكون التأثيرات المصاحبة أمطارا خفيفة ورياحا نشطة وتدنيا في مستوى الرؤية الأفقية.

وكذلك أطلق مركز الأرصاد السعودية الإنذار الأحمر مجددًا في بعض مناطق مكة المكرمة، وتحديدًا منطقة العرضيات، ويتوقع أن تكون التأثيرات المصاحبة أمطارا غزيرة ورياحا نشطة وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وشمل الإنذار الأحمر الذي أطلقه مركز الأرصاد السعودي أيضًا مناطق، أضم وميسان والطائف، والباحة والعقيق والقرى والمندق، ومنطقة عسير، والنماص وبلقرن وتنومة، والمجاردة وبارق ورجال_المع، وأبها وأحد رفيدة والحرجة، ومنطقة جازان وأبو عريش والمسارحة والطوال والحرث والدائر والريث والعارضة.