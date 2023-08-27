السجن 3 سنوات لمتهم تسبب فى عاهة مستديمة لسيدة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ال.م.ال" بالسجن لمدة 3 سنوات ،عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ،وأمرت باحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ،في اتهامه بعاهة مستديمة.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 10832 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها وإصابتها، مما ادي الي عاهة مستديمة .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، بأنه حال استقلال المجني عليها " ه.ط.ع" ربة منزل، المصعد حدثت بينها وبين المتهم " ال.م.ال" عقب فتح باب المصعد ،وعلي أثرها قام المتهم بالتعدي عليها بالقاء قطعة حجارة استقرت بعينها اليمني، مما تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة ،وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق ، وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي ،ان إصابات المجني عليها ، هي إصابات ذات طبيعية جرحية رضية حدثت من المصادمة أو جسم صلب يا كان نوعها من مثل حجر أو ما حكمة، وهي جائزة الحدوث وفق للتصوير الوارد ،وقد تخلف لدي المجني عليها إعاقة متمثلة في فقد البصر النافع بالعين اليمني وهو ما يعتبر عاهة مستديمة نسبتها. 35% ، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.