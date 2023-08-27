المشدد 5 سنوات للمتهم بتصدير سلع بمحررات جمركية مزورة عبر ميناء الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العاطى مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " إ.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، عما نسب إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه فى التزوير بمحررات رسمية.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن مشمول رسائل جمركية.
كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أن توصلت لقيام المتهم " إ.م.م" بالاشتراك مع آخرين مجهولين فى تزوير إذن افراج جمركى صادر الإسكندرية، وكذاك تفويض بنكى منسوب لأحد البنوك وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركى وتهريب سلع استراتيجية محظور تصديرها للخارج، وتبين من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير، ان الصورة المنسوب صدورها للبنك والمزيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة لم يحرر تلك المستندات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.
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