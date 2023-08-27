اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدفاع المدنى السعودى يدعو للحذر والابتعاد عن السيول والمستنقعات المائية

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:41 ص
الدفاع المدنى السعودى يدعو للحذر والابتعاد عن السيول والمستنقعات المائية أمطار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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جددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي دعوتها للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن امنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها .

وشددت المديرية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - علي أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودى قد أصدر أمس تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف ، وأضم ، والعرضيات، وميسان ، والكامل وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الثلاثاء المقبل .

 


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