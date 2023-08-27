الداخلية تضبط عنصرا إجراميا بحوزته مخدرات بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالفيوم وبحوزته كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بالإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1000 قرص مخدر– طبنجة "مُبلغ بسرقتها" عدد من الطلقات – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.