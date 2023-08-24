الأقصر تشهد استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور الثقافة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تحوير الأرقام" نفذتها شيرين فتح الله، ونفذ قسم المسرح ورشة بعنوان "كيفية إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد، ونفذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي قصة بعنوان "الريشة السحرية" سردتها زينب محمد، كما نفذت مكتبة الطفل لعبة "الكور".

كما تم العمل على إكتشاف مواهب إشراف طه حساني بقسم الموسيقى العربية، واستكمال ورشة المسرح "إعداد ممثل مسرحي" نفذها أشرف محمد، كما أعد عرض مسرح عرائس بعنوان "الأكل المضر بالصحة" ، ونفذ قسم الفنون التشكيلية عدة أنشطة فنية منها ورشة "أبيض وأسود" نفذتها منار السيد، وورشة فنية بعنوان "ابتكار في تحوير الأرقام و الحروف " نفذتها شيرين فتح الله.

كما نفذت ورشة فنية بعنوان "الرسم على ورق الكرافت" نفذتها رنا محمد مستخدمة ورق الكرافت وألوان خشب، وورشة أشغال يدوية "كيفية عمل ميدالية" نفذتها شيماء مرجان مستخدمة زرادية وخرز وسلسلة وحلقة، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

وكان قد أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد عوض الله محمد بعنوان الله يا الله "، بالإضافة إلى ذلك نفذ المركز ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، بينما أعد قصر ثقافة الطارف ورشة بعنوان "كتابة قصة قصيرة "أوضح سيد صدقي خصائص وعناصر القصة القصيرة، أشهر كتابها، و نماذج للقصة القصيرة، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "طقوس سرية وجحيم "تأليف حياة الرئيس سردتها وردة حسن، كما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة _يوسف وهبي" ألقتها ثناء محمود، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذتها رحمة أحمد.



إستمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور الثقافة



الأقصر تشهد إستمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بقصور الثقافة



دعم الأطفال بمسرح للعرائس خلال الفعاليات



ورش تلوين ورسم لدعم الأطفال فى قصر الثقافة



