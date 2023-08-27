اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 12:58 م
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احذر.. هشتكة الطفل تعرضه لنزيف بالمخ

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:00 م
احذر.. هشتكة الطفل تعرضه لنزيف بالمخ هشتاكة الطفل الرضيع
كتبت رانيا عامر

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هشتكة الطفل عادة سيئة يمارسها الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل الأولى من عمرهم، دون شعورهم بمدى خطورتها على الصحة العامة لأطفالهم، فإن تلك الهشتاكة تؤثر على مخ أبنائنا الصغار بشكل مباشر.

ومن جانبه أوضح الدكتور وليد خلف، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة سوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مدى خطورة ممارسة الهشتكة بالنسبة للأطفال الرضع، فإنها غير مستحبة في المراحل العمرية الأولى من حياة الطفل الصغير، لما تسببه من مضاعفات صحية له منها نزيف بالمخ أو فقدان الوعي، أو تشنجات مستمر.

كما نصح الاستشاري الآباء والأمهات بعدم ممارسة عادة الهشتكة التي تعتبر من العادات الخاطئة التي يمارسها أغلبية الأشخاص للأطفال الصغار دون علمهم بمدى خطورتها وتأثيرها على مخ أبنائهم.


الهشتاكة

نزيف بالمخ

تشنجات

فقدان الوعى



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