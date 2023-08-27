إصابة سيدة وطفلها صدمتهما سيارة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيبت سيدة وطفلها بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة اصطدامهم بسيارة في منطقة الكيلو 14 على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة لسيدة وطفلها على طريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كل من "سحر . أ . م" 41 سنة، وطفلها "محمد . أ . ش" 9 سنوات، وتم نقلهما لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين.