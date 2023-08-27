إحالة مسن بكفر الشيخ للجنايات لاتهامه بخطف الفتيات والتعدي عليهن

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول ل نيابات كفر الشيخ إحالة رجل مسن بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته لقيامه بخطف الصغيرات والتعدي عليهن.

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة يوم السبت التاسع من سبتمبر المقبل لإجراء محاكمة المتهم وهو في منتصف العقد السادس من العمر، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

وتُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وجاء في قرار الإحالة أنه في غضون عام 2023 خطف المتهم بالإكراه والتحايل، أربع صغيرات، وصغيرا واحدا فقط، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وفي ذات الزمان والمكان اعتدى على الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض سكين موجهًا له تهمة إحرازه السلاح الأبيض دون مسوغ قانوني أو ضروره شخصيه تقتضي ذلك.