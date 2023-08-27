إحالة المتهمين بقتل صديقهم أعلى كوبرى أكتوبر إلى محكمة الجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الوايلى، إحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقهم أعلى كوبرى أكتوبر، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وإطلاق النار عليه، بسبب خلافات بينهم، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

واعترف المتهمون بالتخلص من جثة المجني عليه، عقب ارتكابهم الجريمة، خشية القبض عليهم، وأجروا معاينة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.

وشهدت منطقة الوايلي، بالقاهرة، جريمة قتل مأساوية، بمقتل شاب على يد 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما، بمنطقة الوايلى بضربه طلقتين ناريتين بالصدر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة الوايلي، بتلقى بلاغ من أحد الاهالى يفيد بالعثور على جثة شاب، ملقاة أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة الوايلي، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الوايلي، وعثرت على جثمان شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، مصاب بطلقتين ناريتين، وتم التحفظ على الجثمان.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.