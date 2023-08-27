اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 03:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا تعيد بناء أكثر من 100 منشأة صحية دمرها الروس في منطقة كييف

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:04 م
أوكرانيا تعيد بناء أكثر من 100 منشأة صحية دمرها الروس في منطقة كييف الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة كييف الأوكرانية اليوم الأحد بأنه تم بالفعل إعادة بناء أكثر من 100 منشأة صحية دمرتها الهجمات الروسية في منطقة كييف.
 
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن نائب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف ليسيا كارنوخ قوله "إنه من بين هذه المرافق، هناك 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية، و9 مستشفيات، ومركزين تشخيصيين بلديين، ومركز كييف الإقليمي للمساعدات الطبية الطارئة وطب الكوارث، و4 مرافق أخرى".
 
وأضاف أنه تتم استعادة شبكة المرافق الصحية من خلال تمويل من الميزانية الإقليمية، والمساعدات التطوعية، وعائدات الأنشطة الاقتصادية للمرافق الصحية، والمساعدة المالية من المنظمات الخيرية.
 
وأشار إلى أن أعمال إعادة الإعمار تتم وفق مناهج الإدماج الحديثة لجعل المرافق الصحية في متناول جميع فئات السكان.

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كييف

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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