أسرة طفل تروي مأساة إصابة ابنهم بطلق ناري بالعين في فرح بالقليوبية

كتب - أحمد عبد الهادى

ابني يامن خمس سنين كان فى زيارة لبيت جدة بمنطقة الخصوص، تحت البيت كان فى الشارع هيصة وزفة، يامن لما سمع الصوت راح يبص من الشباك واحد فى الزفة دى ضرب خرطوش من الشارع لفوق دمرت مستقبل ابني، بهذه الكلمات روي أحمد حسن عبد المنعم والد الطفل يامن بعد أصابته بخطوش في وجهة أثناء تطلعه لزفة أسفل منزله.

علي ارتفاع يصل 5 أمتار من الدور التانى في العقار، كان ينظر يامن علي زفة تمر أسفه بلكونة منزله، وفي حارة عرضها 3 أمتار، أصيب بطلق خرطوش فى وجه واخترقت الشظايا راسه وعينه وذراعه الأيسر، الطفل فى لحظة تحول عبارة نافورة دماء ينزف بشكل مريب.. حسب تفاصيل رواية الأب.

تابع والد يامن، أسرعنا للتوجه لاقرب مستشفي، ولم يستطيعوا فعل شئ، فقط تم الاستعانة بلف شاش حول رأس الطفل، تم التوجه لمستشفى أخري، وقال الأطباء؛ "الموضوع كبير" وقررت نقله فورًا لمستشفى أخري وتم عمل إشاعات على المخ والعين والعظام وتم عرض الحالة علي أطباء من جميع التخصصات وقالوا إن العين سليمة!!... ولا يحتاج لتدخل جراحى ويمكن المعايشة معه تحت الجلد، وذهلت لمستشفي أخري وقالو لي؛ خلاص لن يستطيع الرؤية مجددًا لإنها أصبحت غير صالحة.

وقال الأطباء لوالد الطفل، أنهم لم يشاهدوا حالة كهذه منذ 40 عاماً، أنتقل بعدها للمستشفي رقم 5 وقال أحد الاطباء سيتم نقله في الصباح لاجراء عملية جراحية استكشافية فقط ولا يوجد رؤية لما سيحدث، فذهب الاب لمستشفي جديدة, وحاولوا رفض قبول الحالة، وبعد محاولات تمت الموافقة علي حجزه فى الرعاية المركزة، وعند وصول طبيبة الرمد رفضت التعامل مع الحالة لأن الاصابة خطرة، فقرر الأب التوجه الي قصر العينى القديم الطوارئ، وتم عمل إشاعات وفحوصات من البداية، وكان التقرير الأولي أنفجار فى العين وتم إدخاله العمليات الساعة الثانية صباحًا، وخرج الساعة السادسة صباحاً، والحالة حتي الآن غير مستقرة- حسب تصريحات أحمد حسن عبد المنعم والد الطفل يامن.

وقال الأب، "نحن في موقف حرج ولا نعلم كيف نتعامل مع هذه الازمة، وسونار الحالة أكد أختراق الشظايا لعضم الجمجمة، والوضع بالنسبة للمخ مستقر ولا يوجد خطر ولكن ضمان الاستقرار في المستقبل غير مؤكد.

وأضاف أحمد حسن، من الإيجابيات في المأساة، سرعة استجابة الشرطة وضبط المتهم مرتكب الواقعة وسلاح الجريمة وتم إحرازه وتم تحويلهم علي النيابة وجددت النيابة قرار الحبس 15 يوم علي ذمة التحقيقات، متمنيًا توقيع أقصي عقوبة ممكنة علي المتهم بعد ضياع مستقبل نجله.