"أرصاد" السعودية: أمطار رعدية وسيول فى مكة والمدينة

إيمان حنا

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البرد وذلك فى مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة،و تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنوّرة، وطقسٌ مستقرٌ بوجهٍ عام على باقي مناطق المملكة.وفق "سبق".

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة؛ تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط و الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.