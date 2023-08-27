أخبار البورصة اليوم الأحد 27-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 27-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية للدواجن، والمنصورة للدواجن، والدلتا للسكر، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، ودلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 596.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 64.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 308.4 ألف جنيه، 59 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 7750 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 5505 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5511 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة.

وصعدت أسهم 107 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2500 سهم، 2668 سهم، 163 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 6.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 8344 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 1.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والبنك المصري الخليجي عدد 4.3 مليون سهم، 8037 سهم، 572.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والبنك المصري الخليجي عدد 56.3 ألف سهم، 160.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 4.4 مليون سهم.

أطلس للاستثمار

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم سيف محمود حسن جاب الله حسان عدد 2.8 مليون سهم بسعر 0.296 جنيه بقيمة إجمالية 821.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.64% إلى 5.07%، وتنفيذ الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 867.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 550.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 545.9 مليون جنيه مقارنة مع 211 مليون جنيه بنسبة نمو 158%.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، إيرادات بلغت 279.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 171.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 163%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 103.9 مليون جنيه مقارنة مع 35 مليون جنيه بنسبة نمو 297%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 308.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 121.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 134.2 مليون جنيه مقارنة مع 40.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات بلغت 190.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 133.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 41.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 380.1 مليون جنيه مقارنة مع 235.3 مليون جنيه بنسبة نمو 61.5%.

الشرق الأوسط للزجاج

قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن المساهم الرئيسي وmtm packing، والمالك لنسبة 36.91%، تلقى عروض من مستثمرين محتملين للاستحواذ على كامل الحصة المملوكة للشركة، وذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، طالبين تمكين المشترين المحتملين من بدء أعمال الفحص النافي للجهالة.