أخبار الاقتصاد اليوم.. وضع حجر أساس مصنع نسيج بالسخنة بـ60 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 27-8-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر صباح اليوم، عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية

وضع حجر أساس أكبر مصنع نسيج ملابس جاهزة بالعين السخنة بـ60 مليون دولار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر صباح اليوم، عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة 6كم توسعات المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يقع المشروع على مساحة 145,5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا، وقد تم وضع حجر الأساس للمصنع بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، ونهلة عماد المدير التنفيذي لمؤسسة تيدا – مصر، والسيد لي سين تشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين – إفريقيا، وشي يي الرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.

التخطيط والأزهر الشريف يبحثان سبل التعاون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

اجتمع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث سبل التعاون المشترك في المبادرة والجائزة، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفي بداية اللقاء هنأ السفير هشام بدر فضيلة الإمام الأكبر، لحصول مشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر على المراكز المتقدمة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأخيرة، وبخاصة المركزين الأول والثالث في مجالات تمكين المرأة، كما تناقش الطرفان حول سبل تعزيز تعاون الأزهر في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ كبيرةٍ لنشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

التنمية الصناعية: حوافز جديدة لبدء التشغيل للمجمع الصناعى النموذجى بالجنينة والشباك

تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، يرافقه المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان منطقة نصر النوبة للوقوف على احتياجات المنطقة من الناحية الإنتاجية والصناعة.

وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المناطق الحدودية وتنشيط الحركة الاستثمارية والصناعية فيها.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة وقيام الدولة متمثلة في هيئة التنمية الصناعية ببناء مجمع صناعى علي اعلي مستوي من التصميم والتنفيذ وبتكلفة كبيرة وكذلك تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية، واشاد بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظة، وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية، حيث يعبر ذلك عن أن أجهزة الدولة مهتمة بالمشاركة وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة المستثمرين الجادين علي بدء العمل والإنتاج.

وزير البترول يتفقد أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بمدينة العلمين

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والتى تتمثل فى انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيلكون المعدنى والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة.

وأكد الملا على أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول واضحة فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016، وتضمنت تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة وسيتم العمل على الاسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظراً لما لها من أهمية كبرى فى سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهى قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية، وأكد أنه لا تهاون فيما يخص تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البعد البيئى.