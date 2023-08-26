31 أغسطس آخر موعد للتقديم للمدن الجامعية بكفر الشيخ.. اعرف شروط التسكين

كفر الشيخ- محمد سليمان

يستمر التقديم للمدن الجامعية ب جامعة كفر الشيخ ، حتى يوم الخميس، الموافق 31 أغسطس الجاري 2023م، وتوفر المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، سكن متكامل للطلاب والطالبات المغتربين عن أسرهم, ورعايتهم اجتماعيا وصحيا ورياضيا وثقافيا، ويبلغ عدد المباني 18 مبني يسع 6000 طالب وطالبة.

ننشر خطوات و طريقة التقديم إلى المدن الجامعية جامعة كفر الشيخ 2023 ، عبر الخطوات التالية:

1- قم بالدخول وتعرف على مواعيد وتقديم طلب الالتحاق وتسجيل دخول للطلاب، الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية من خلال خانات رئيسية في الموقع، ويسجل الطالب رقمه القومي وكلمة المرور واتباع الروابط المتعلقة بإرشادات التقديم والإقرارات.

2- اختر جامعة كفر الشيخ من القائمة.

3- اضغط على خيار "عرض التعليمات" للحصول على معلومات حول عملية الالتحاق.

4- بالنسبة للطلاب أو الطالبات الذين يقدمون طلبات استثنائية (اجتماعية – مرضية)، يجب عليهم طباعة طلب الاستثناء من الموقع وملء جميع البيانات المطلوبة وتقديم المستندات المطلوبة.

5- لابد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة ووضع الأختام المطلوبة في طلب الالتحاق.

6- يمكن للطالب أو الطالبة متابعة طلب الالتحاق الإلكتروني الخاص بهم بواسطة الرقم القومي عن طريق الدخول إلى رابط الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية

7- إذا رغب الطالب أو الطالبة في تعديل بياناتهم على الموقع، فيجب عليهم استخدام الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول إلى رابط تعديل بيانات طلب الالتحاق، ولكن يجب مراعاة أنه بمجرد انتهاء فترة التسجيل أو بعد مراجعة الطلب وقبوله، لن يتمكن الطالب من استخدام هذه الخاصية.

المستندات والأوراق المطلوبة:

4 صور شخصية للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومى للطالب.

صورة بطاقة الرقم القومى للضامن مختومة بختم النسر.

استمارة تستوفى بمعرفة الضامن، يتم تنزيلها من الموقع.

إقرار ولي الأمر، يتم تنزيلها من الموقع

شهادة خلو من الأمراض، يتم تنزيلها من الموقع .

استمارة بحث اجتماعي، يتم تنزيلها من الموقع.

التعليمات الخاصة بالإقامة، يتم تنزيلها من الموقع.

استمارة يتم ملؤها بمعرفة الكلية، يتم تنزيلها من الموقع .

التعليمات الخاصة بإدارة التربية العسكرية للطلاب البنين فقط، يتم تنزيلها من الموقع .

صورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب والطالبات المستجدين

شروط قبول الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية:

• أن يكون الطالب والطالبة مقيد منتظم بإحدى الكليات في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وليس من طلاب الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح.

• ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها بحد أدنى مسافة (50) كم من مدينة كفر الشيخ .

• ألا يكون قد صدرت ضد الطالب أو الطالبة عقوبات تأديبية بكليته مثل ضبطه في حالات غش أو فصله من الكلية لأي أسباب أخرى .

• ألا يكون قد وقع على الطالب أو الطالبة والتي سبق له الإقامة بالمدن الجامعية في العام السابق عقوبة الحرمان من الإقامة بها أي مدة .

• عدم التدخين نهائيا داخل أسوار المدينة وجميع مرافقها ومن يخالف ذلك يفصل فورا ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية .

• ألا يكون مستحق علية رسوم إقامة في العام السابق أو اى مستحقات مالية أخرى بالنسبة للعهد وخلافه.

• على الطالب أو الطالبة الذي يرغب في عدم استلام العهد أو أيا منها عليه إبلاغ المختص وعدم الاستلام حتى لا تكدس ويساء استخدامها طرفه طوال العام .

• أن تثبت لياقته صحيا.

• ألا يكون متزوجا أو موظفا بالحكومة أو القطاع العام وإذا أخفى الطالب أو الطالبة هذا الوضع واتضح بعد ذلك يفصل فورا ويعرض نفسه للمسائلة القانونية والعقوبات التأديبية

• أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على تقدير عام جيد فما فوق .

• الطالب أو الطالبة الذي يخالف لهذه التعليمات لن يقبل منه نهائيا وتقع عليه المسئولية في ذلك.

• قيمة التأمين (شهر من مصاريف الإقامة بالمدينة) يسترد في نهاية العام بعد خصم ما قد يستحق على الطالب.

• يتم تسكين الطلاب والطالبات في بداية العام الجامعي.

تعليمات وارشادات للطلاب بعد التسكين:

• على الطالب سداد رسوم الإقامة الشهرية في المدة من 1: 5 من أول كل شهر وفي حالة التخلف عن السداد بعد اليوم الخامس يتم إتباع الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.

• يتم حجب الطالب عن حجز الوجبات بنظام الباركود في حالة عدم سداده رسوم الإقامة والتغذية يوم 6 من كل شهر.

• الالتزام بمواعيد البوابة للطلاب الساعة (10 م شتاءاً – 11م صيفاً)، للطالبات الساعة (6م شتاءاً – 7م صيفاً.

• مغادرة المدينة في أيام الخميس والجمعة وخلافه يكون بإذن ممن يخصص من قبل إدارة المدينة لهذا الغرض ويجب تسجيل الإذن بساعة ويوم المغادرة وساعة ويوم الوصول قبل ميعاد السفر بوقت كافي حسب المواعيد التي تحددها إدارة كل مدينة.

• مراعاة السكون والهدوء من قبل جميع الطلاب وخاصة في أوقات المذاكرة والنوم.

• لا يجوز للطالب مغادرة حجرته إلا إذا كان مرتديا ملابس لائقة وخاصة بمداخل المدينة.

• المحافظة على نظافة ومحتويات الحجرة، ولا يجوز إدخال أي تعديل في نظامها والطالب مسئول مع زملائه عن كل ما يصيبها من فقد أو كسر أو إتلاف.

• عدم إستعمال الكهرباء في غير أغراض الإنارة وبخاصة الغلايات الكهربية (الكاتل)، كما أنه ليس للطالب الحق في الاحتفاظ بأية أجهزة كهربائية في الحجرة وكذلك مواقد النار أو غلايات الشاي أو عمل وصلات كهربائية.

• يمنع منعاً باتاً التدخين داخل أسوار المدن الجامعية نهائيا.

• يمنع منعاً باتاً اصطحاب طلاب من خارج المدينة الى داخلها.

• إذا تغيب الطالب عن الإقامة بالمدينة لمدة 15 يوم متصلة دون عذر تقبله إدارة المدن الجامعية يعرض نفسه للفصل من المدينة.

• من حق إشراف المدينة دخول غرفة الطالب في أي وقت للتحقق من تنفيذ تعليمات الإقامة.

• لا يحق للطالب الخروج عن حد اللياقة والآداب العامة في التعامل مع العاملين بالمدن الجامعية.

• يحذر تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع نشرات ذات صبغة سياسية أو دينية تتعارض مع السلام الاجتماعي.

• يحذر على الطلاب لصق أي استيكرات أو الكتابة على جدران وحوائط وأبواب المدينة.

• الطالب مسئول مسئولية كاملة عن المحافظة على جميع متعلقاته الشخصية دون أدنى مسئولية على إدارة المدينة.

• على الطالب الراغب في إخلاء طرفه من المدينة الرجوع للإدارة قبل بداية الشهر التالي ولا يصرف التأمين إلا في نهاية العام الدراسي بالنظام الإلكتروني.

• في حالة تخلف الطالب عن تناول الوجبة التي تم حجزها يتم حجبه عن حجز وجبات اليوم التالي.

• لا يجوز حجز وصرف الوجبات إلا للطالب بنفسه من خلال الكارنيه الشخصي.

• في حالة ضبط كارنيه طالب مع طالب آخر توقع عليهما العقوبات التأديبية المتبعة في هذا الشأن.

• لا يسمح نهائياً بالتحويل الودي بين الحجرات دون علم الإدارة، أو تواجد الطلاب / الطالبات في غير غرفهم بدون رغبة كل قاطني الغرفة.

• التسلسل في عرض المشكلات التي يواجهها الطالب / الطالبة بداية من مشرف المبنى مروراً بمدير المبنى ودير المدينة وصولاً للمدير العام وبالمثل في المطعم الجامعي.

• مراعاة السلوك المهذب عند ممارسة الأنشطة المختلفة بما لا يخالف تعليمات ولوائح المدن الجامعية وممارسة الأنشطة في الأماكن المخصصة لذلك.

• يمنع منعا باتا التحويل من مدينة إلى مدينة أخرى بعد انتهاء عملية التسكين في بداية العام.

• يمنع التحويل من الإقامة بتغذية إلى الإقامة بدون تغذية أو العكس إلا في بداية العام الدراسي فقط.

• على كل طالب ضرورة إحضار الفيزا كارد الخاصة به لسداد الرسوم السنوية والشهرية حسب تعليمات وزارة المالية.

• يجب على جميع الطلاب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد فيما بينهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

• ضرورة مراعاة الدقة في استيفاء البيانات الشخصية بملف القبول بالمدينة وفي حالة البيانات الخاطئة تقع المسؤولية علي الطالب.