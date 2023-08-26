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100 مليون جنيه مخصصات دعم التأمين الصحى للفلاح و50 ألف مستفيد.. التفاصيل

السبت، 26 أغسطس 2023 02:00 ص
100 مليون جنيه مخصصات دعم التأمين الصحى للفلاح و50 ألف مستفيد.. التفاصيل التامين الصحى
كتبت ــ نورا فخرى

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تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الفلاحين فى موازنة السنة المالية 2023/2024 نحو 100 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألف فرد، حسبما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، والموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
 
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاثة مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا"سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
 

التامين الصحى

دعم الفلاح

الموازنه العامه

موازنه



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