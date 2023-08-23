اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"الحكومة" ترفع مُخصصات التأمين الصحي الشامل بنسبة 105.5% العام الجاري

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:30 ص
"الحكومة" ترفع مُخصصات التأمين الصحي الشامل بنسبة 105.5% العام الجاري التأمين الصحي
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، زيادة في قيمة المخصصات الموجهة في الموازنة العامة للدولة كتأمين ضد المرض (تأمين صحي شامل) بنسبة  105.5%، حسبما ورد بالجداول المرفقة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، و الموازنة العامة للدولة، و مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 
 
ويعد التأمين ضد المرض، أحد بنود "المزايا التأمينية الأخرى" التي تقدر قيمتها بـ11 مليار و800 مليون جنيه، ويندرج تحتها أيضا "التأمين ضد المرض بدون تأمين صحي شامل، والتأمين ضد إصابة العمل (تأمين صحي شامل) والتأمين ضد إصابة العمل.
 
 
 
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
 
 
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا"سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
 

مجلس النواب

الحكومة

موازنة 2324

التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي

تأمين ضد المرض



الموضوعات المتعلقة

احذر.. الغرامة تنتظر الممتنع عن تقديم البيانات بقانون التأمين الصحى الشامل

السبت، 19 أغسطس 2023 06:00 ص

التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.. وضع الأم فى المرتبة التالية للأب فى الوصاية على أموال القاصر.. وإطلاق استراتيجية لريادة الأعمال.. وإضافة خدمات صحية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

السبت، 19 أغسطس 2023 01:02 ص

الحوار الوطنى يطالب بإضافة خدمات صحية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:29 م

تراجع إنفاق المواطنين على الصحة بسبب مبادرات الرئاسة والتأمين الصحى.. تفاصيل

الجمعة، 18 أغسطس 2023 07:00 ص

إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بسوهاج

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة