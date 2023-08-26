اليوم السابع
Ads
السبت، 26 أغسطس 2023 06:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية

السبت، 26 أغسطس 2023 05:23 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية إجراء مقابلات شخصية لشغل وظائف إشرافية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية (وكيل  مدرسة) لإدارتي دسوق وقلين التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

اجراء مقابلات شخصية لشغل وظائف اشرافية
اجراء مقابلات شخصية لشغل وظائف اشرافية

 

جانب من المقابلة الشخصية
جانب من المقابلة الشخصية

كفر الشيخ

وظائف اشرافية

مقابلات شخصية

محافظة كفر الشيخ

ادارات تعليمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة