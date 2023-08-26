وزير التعليم يعقد اجتماعا مع مستشارى المواد لتجهيز أسئلة مرتبطة بالمناهج

كتب محمود طه حسين

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية اليوم للتوجيه بوضع أسئلة مرتبطة بالمناهج الدراسية للتخفيف على أولياء الأمور، وأيضا جعل المناهج أكثر تفاعلا، حيث يتم توفيرها عبر المنصات المختلفة للوزارة

وعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا خلال الفترة الماضية مع خبراء تطوير المناهج ومستشاري المواد الدراسية، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج؛ وذلك لمناقشة إعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية تحقق مزيد من الفهم، وتساعد الطلاب على التحصيل الدراسي بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة على مناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية، بهدف تقديم شرح مبسط وشيق وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

ووجه الوزير بإتاحة هذه المواد التعليمية والتدريبية خلال 15 يوما على أن يتم تحميلها في صورة ملفات على موقع الوزارة لإتاحتها لكافة الطلاب.

وأكد الوزير على ضرورة إعداد هذه المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية من خلال كوادر تعليمية متميزة ولها خبرة في بنوك الأسئلة وإعداد الاختبارات.

ووجه الوزير بضرورة وضع نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بحيث تكون شاملة للمناهج بصورة تجذب الطلاب، بالإضافة إلى إعداد نماذج استرشادية لكافة الصفوف الدراسية طبقاً لمواصفات نماذج الامتحانات.

كما اجتمع الدكتور رضا حجازى مع الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض الاجراءات الجارية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.