وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على 690 جنديًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي وقضت على ما مجموعه نحو 690 جنديا أوكرانيا .

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) أنه على محور كوبيانسك، خاضت القوات الروسية عمليات نشطة، تمكنت من خلالها تحسين مواقعها على الخط الأمامي، فيما صدت 5 هجمات أوكرانية على هذا المحور وبلغت خسائر أوكرانيا نحو 50 جنديًا.

وأضاف البيان أنه تم صد 3 هجمات أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه ومقتل ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا على محور زابوروجييه، كما تم صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تبلغ 60 جنديا.

وأشار إلى صد 6 هجمات على محور دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 225 جنديًا، مضيفًا أنه تم صد هجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكويه على محور جنوب دونيتسك ومقتل نحو 200 جندي أوكراني .

ولفت إلى أنه تم تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية أوروجاينزيه في دونيتسك، فضلا عن اعتراض 12 صاروخًا من نظام HIMARS وتدمير 37 طائرة بدون طيار أوكرانية.